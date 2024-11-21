Учёные нашли способ отслеживать качество сна

Исследователи из Новгородского государственного университета сделали шаг вперёд в изучении сна, выявив маркеры, которые могут помочь в борьбе с бессонницей. Об этом сообщает «МК».

Они сосредоточились на электродермальной активности (ЭДА) — способности кожи изменять сопротивление под влиянием различных факторов, что отражает тонус вегетативной нервной системы.

Как сообщили в Минобрнауки России, новгородские учёные разработали инновационный метод измерения ЭДА. В отличие от классических приборов, требующих проводного подключения к компьютеру, новый метод использует браслет, регистрирующий изменения электрической активности на запястье. Этот браслет передаёт данные в специальное приложение, которое анализирует изменения нервной системы.

Старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий НовГУ Михаил Луков отметил, что электродермальная активность снижается при длительном стрессе.

Однако, совместно с лабораторией сомнологии Научного медицинского исследовательского центра имени Алмазова, учёные обнаружили периоды повышенной ЭДА во время ночного сна. Пациенты, носившие браслет и подключённые к прибору для анализа фаз сна, показали, что в фазе глубокого сна, продолжительностью от 60 до 90 минут, ЭДА значительно увеличивается.

Это открытие позволяет предположить, что в будущем с помощью потоотделения можно будет отслеживать качество сна. Методика может стать важным инструментом в борьбе с бессонницей, предлагая более глубокое понимание процессов, происходящих в организме во время сна.

Еще одно исследование сна провели сотрудники университета в Норвегии. Они выяснили, что оптимальная продолжительность отдыха — 6,5 часа. Именно такое количество часов ассоциировалось с максимальным объемом подкорковых структур, самыми маленькими желудочками мозга и наиболее толстой корой.