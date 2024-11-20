Учёные утверждают, что дневной сон — ключ к здоровью и продуктивности

Многие воспринимают дневной сон как роскошь, доступную лишь детям и пожилым. Однако учёные утверждают, что короткий отдых в течение дня полезен для организма, вне зависимости от возраста. Об этом рассказал Денис Банченко, глава международной научной группы «Перспективные научно-исследовательские разработки», в интервью изданию «Тюменская область сегодня».

Эксперт подчеркнул, что для взрослого человека оптимальная длительность дневного сна — до 60 минут. Такой короткий отдых способен значительно улучшить как физическое, так и психическое состояние. Например, он активирует гиппокамп — область мозга, ответственную за память. Это помогает лучше воспринимать и обрабатывать новую информацию.

Кроме того, короткий сон благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему: исследования показывают, что он снижает риск заболеваний и помогает нормализовать артериальное давление. Даже 10-20 минут отдыха могут заметно повысить концентрацию, улучшить настроение и наполнить энергией.

Чтобы дневной сон был эффективным, эксперты рекомендуют учитывать несколько факторов. Во-первых, следует ограничить его продолжительность — оптимальное время для отдыха — от 10 до 60 минут. Более длительный сон может привести к усталости и нарушению циркадного ритма. Во-вторых, важно создать комфортные условия: выбрать тихое и тёмное место, а при необходимости использовать маску для сна и беруши. И, наконец, лучше всего отдыхать в промежуток с 13:00 до 15:00, когда уровень энергии естественно снижается.

Денис Банченко также отметил, что дневной сон — это эффективный способ поддержания здоровья. Короткий, правильно организованный отдых помогает восстановить силы и улучшить работу мозга, особенно в условиях стресса и повышенных нагрузок.