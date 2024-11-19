Назван главный враг офисных сотрудников — и это не кофе со сладостями

Главным врагом здоровья офисных сотрудников является многочасовая сидячая работа. Из-за малоподвижности в организме застаивается кровь, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную раздражительность и утомляемость. Об этом заявила врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru.

По словам доктора, чтобы избежать проблем со здоровьем, офисным работникам надо делать перерывы каждые полтора-два часа. Также следует пить больше воды, прерываться на зарядку и гимнастику для глаз. Чтобы разгрузить позвоночник, можно сделать наклоны головы вперёд.

«Расслабить грудную зону можно неоднократным подъёмом и опусканием рук с глубоким дыханием. И, наконец, поясничный отдел — для него нужно сделать несколько наклонов и разгибаний», — посоветовала Малиновская.

Во время гимнастики следует проветрить помещение. Из рациона следует убрать фастфуд и полуфабрикаты. Вместо это лучше есть овощи, фрукты и продукты, богатые клетчаткой.