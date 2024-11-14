Чем грозит сидячий образ жизни: 8 скрытых опасностей

Многие думают, что сидячий образ жизни просто снижает тонус мышц, но на самом деле последствия могут быть куда более серьёзные. Малоподвижность может влиять на уровень энергии и настроение, что приводит к усталости и снижению уровня продуктивности. Об этом RuNews24.ru рассказала главный тренер американской школы гимнастики Алиса Валиева.

Также, по словам эксперта, длительное пребывание в одном положении негативно сказывается на кровообращении, вызывает стресс и приводит к различным деформациям в организме.

«К тому же, недостаток движения влияет на обмен веществ, увеличивая риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые проблемы», — добавила Валиева.

Помимо всего прочего могут появиться проблемы с осанкой, которые часто остаются незамеченными, пока не начинают мешать в повседневной жизни. Не допустить развития всех этих недугов можно очень просто. По словам тренера, даже если работа связана с постоянным сидением на стуле, надо заставлять себя как можно больше двигаться. Каждый час надо уделять разминке и зарядке, тогда вы сами заметите, как будете чувствовать себя лучше.