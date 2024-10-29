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29 октября, 13:36

Пресс — нет, «лодочка» — да: Как избавиться от синдрома «компьютерной» шеи

Реабилитолог Аникина предложила расслаблять шею с помощью упражнения «лодочка»

В наши дни многие люди проводят большую часть дня за компьютером, ноутбуком или смартфоном, из-за чего возникает так называемый синдром «компьютерной» шеи, сопровождающийся болевыми ощущениями. Как помочь затёкшей шее расслабиться, объяснила невролог-реабилитолог Марина Аникина.

«Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи. Соответственно при таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

В интервью радио Sputnik она объяснила, что для преодоления негативного состояния требуются упражнения. Избавиться от синдрома «компьютерной» шеи поможет «лодочка»: лёжа на животе, необходимо одновременно оторвать от пола голову, руки и ноги, зафиксировавшись в таком положении на 30 секунд.

Сгибания и разгибания в области поясницы позволяет укрепить мышцы позвоночного столб, отметила врач. А вот качать пресс нельзя, это упражнение неэффективно для расслабления шеи.

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Борис Эльфанд
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