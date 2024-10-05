Травматолог перечислил худшие «офисные» позы, которые губят шею и спину

Непрерывная офисная работа может сильно ударить по здоровью человека, заявил травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов. По его словам, чтобы сберечь шею и спину, необходимо грамотно организовать рабочее пространство.

К примеру, если монитор находится ниже уровня глаз, работник постоянно наклоняет голову, из-за чего возникают боли в шее. А длительное сидение на одном месте негативно сказывается на пояснице. Если провести весь день в неправильном положении, например, в позе «нога на ногу», то начнёт страдать позвоночник, предупредил эксперт.

«Если же у человека в принципе не укреплён мышечный корсет (пресс, мышцы спины и ног), то неправильное сидение может привести к развитию остеохондроза, межпозвоночных грыж и протрузий», — подчеркнул собеседник RT.

Чтобы минимизировать факторы риска, он призвал делать перерывы каждые 45-60 минут, например, прогуляться в течение пяти минут. Помогут и регулярные занятия спортом — весьма эффективно плавание 2-3 раза в неделю. Также врач призвал офисных работников купить подставку для ноутбука и упор для поясницы, если его нет на рабочем кресле.

Сидеть на кресле следует прямо, опираясь на спинку и держа бёдра параллельно полу. Если ноги не достают до пола, то лучше воспользоваться подставкой. Можно делать разминку для шеи. Однако если боли не проходят, то необходимо обратиться к врачу, заключил эксперт.