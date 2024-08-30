«Мозг скажет спасибо»: Как организовать идеальное рабочее место на удалёнке: советы психолога

Удалёнка часто превращается в настоящее испытание и приводит к депрессии, если не установить чёткие границы между работой и домом. Интегративный психолог Лидия Вебер в беседе с Life.ru делится рекомендациями, которые помогут избежать неприятностей и создать эффективное рабочее пространство, работая в пижаме.

По её словам, первое и главное правило — выделить отдельное место для работы. Это поможет избежать путаницы между зоной отдыха и рабочим пространством. Эксперт также подчёркивает важность порядка на рабочем месте.

Ещё один ключевой аспект — освещение. Естественный свет улучшает настроение и продуктивность. Если такого нет, следует позаботиться о качественном искусственном освещении. Психолог советует не превращаться в «офисного крота», а обеспечить себе комфортное освещение. Стоит также позаботиться о растениях, ведь они не только украшают пространство, но и благотворно влияют на психику и повышают продуктивность.

Работая из дома, легко забыть про время. Установите чёткие рамки начала и окончания рабочего дня. Иначе рискуете работать круглосуточно. А это прямой путь к выгоранию. Работа без перерывов — это как бег без остановки. Рано или поздно вы выдохнетесь. Попробуйте метод «Помидоро»: 25 минут работы, 5 минут отдыха. Ваш мозг скажет вам спасибо. Лидия Вебер Интегративный психолог

Шум может мешать концентрации, поэтому использование наушников с шумоподавлением или включение белого шума может быть полезным. Эргономика рабочего места не менее важна. Удобное кресло и стол правильной высоты помогут избежать проблем со здоровьем и повысить эффективность работы. Кроме того, не забывайте про визуализацию целей и мотивацию.