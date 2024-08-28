Россиянам разъяснили новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября
Юрист Константинов: Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере
С 1 сентября расчёт оплаты за сверхурочную работу будет учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это должно привести к увеличению зарплаты в целом. Об этом рассказал юрист Кирилл Константинов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Юрист напомнил, что сверхурочная работа подразумевает выполнение каких-либо задач руководителя вне основного графика и должна оплачиваться в повышенном размере. Первые два часа — в полуторном размере, а последующие — в двойном. Однако до недавнего времени не было чётко установлено, как рассчитывать доплату, поэтому многие работодатели считали её от оклада, игнорируя различные надбавки и премии.
«Многие сотрудники работали сверхурочно, но получали меньше, чем, если бы они работали в своё обычное рабочее время», — отметил юрист.
Теперь же работодатели должны выпустить приказ, зафиксировать отработанное время в табеле и оплатить его. Юрист добавил, что продолжительность сверхурочной работы должна быть не более четырёх часов в течение двух дней подряд из 120 часов в год. Работник имеет право отказаться от предложения поработать в своё свободное время за исключением случаев, связанных с ЧП. К примеру, производственные аварии или стихийные бедствия.