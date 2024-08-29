Психотерапевт объяснил, почему разговаривать с самим собой нормально и даже полезно
Психотерапевт Файнзильберг: Разговор с самим собой не является патологией
Зачастую, оставаясь в одиночестве, люди начинают разговаривать сами с собой. Однако некоторые пугаются этого эффекта, подозревая у себя проблемы с головой. Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг спешит успокоить граждан: никакой патологии нет.
Более того, разговоры с самим собой можно считать полезным эффектом одиночества, ведь это помогает человеку сконцентрироваться и лучше запомнить информацию через звуковой канал, считает психотерапевт.
«Статистика говорит о том, что при первом разе, когда человек сталкивается с какой-либо новой информацией, он усваивает от неё всего лишь 25 процентов, причём достаточно ограниченное время — скажем, 40–45 минут. Потом внимание притупляется и человек запоминает ещё меньше», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
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