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25 августа, 08:44

Не сидите в четырёх стенах: Психолог назвала три способа для избавления от чувства одиночества

Психолог Гаудиум: При чувстве одиночества нужно посещать больше мероприятий

Каждый из нас, наверное, периодически испытывает чувство одиночества. Психолог Аполлинария Гаудиум уверена, что это абсолютно нормальное явление. Однако если оно возникает несколько раз в неделю, то стоит начать предпринимать действия.

Причин для возникновения чувства одиночества существует множество. Обычно с этим сталкиваются люди, недавно пережившие негативное событие: развод, потерю близкого, переезд. От данного психологического эффекта страдают и жители мегаполисов, которым в силу рабочей загруженности некогда отдыхать и общаться с друзьями.

Чтобы преодолеть чувство одиночества, эксперт порекомендовала три действенных способа. Например, следует посещать больше культурных и общественных мероприятий, даже если не хочется этого делать. Кроме того, можно завести новые отношения.

«Проявляйте инициативу. Например, если вам давно хотелось познакомиться и поболтать с кем-то, сделайте первый шаг. Возможно, этот человек тоже хотел сблизиться с вами, но не решался», — отметила психолог в беседе с РИАМО.

Наконец, если первые два способа не помогли избавиться от негативного психологического эффекта, то необходимо обратиться к специалисту. Профессиональный психолог сможет оказать необходимую поддержку и объяснить, как пережить трудное время.

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Если же вам удалось завести новые отношения — и вы готовитесь к свадьбе, то следует учесть, как женитьба влияет на доходы мужчин и женщин. Кстати, в течение жизни человек может столкнуться и с другими негативными психологическими эффектами, например с синдромом самозванца.

Обложка ©

Pixabay / Pexels

Борис Эльфанд
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