Не сидите в четырёх стенах: Психолог назвала три способа для избавления от чувства одиночества

Каждый из нас, наверное, периодически испытывает чувство одиночества. Психолог Аполлинария Гаудиум уверена, что это абсолютно нормальное явление. Однако если оно возникает несколько раз в неделю, то стоит начать предпринимать действия.

Причин для возникновения чувства одиночества существует множество. Обычно с этим сталкиваются люди, недавно пережившие негативное событие: развод, потерю близкого, переезд. От данного психологического эффекта страдают и жители мегаполисов, которым в силу рабочей загруженности некогда отдыхать и общаться с друзьями.

Чтобы преодолеть чувство одиночества, эксперт порекомендовала три действенных способа. Например, следует посещать больше культурных и общественных мероприятий, даже если не хочется этого делать. Кроме того, можно завести новые отношения.

«Проявляйте инициативу. Например, если вам давно хотелось познакомиться и поболтать с кем-то, сделайте первый шаг. Возможно, этот человек тоже хотел сблизиться с вами, но не решался», — отметила психолог в беседе с РИАМО.

Наконец, если первые два способа не помогли избавиться от негативного психологического эффекта, то необходимо обратиться к специалисту. Профессиональный психолог сможет оказать необходимую поддержку и объяснить, как пережить трудное время.