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23 августа, 19:38

Психолог объяснил, как женитьба влияет на доходы мужчин и женщин

Психолог Фомин: Мужчина после свадьбы становится более целеустремлённым

Недавнее исследование российских учёных показало, что после свадьбы мужчина начинает зарабатывать в год на 5140 рублей больше, при этом на повышение доходов влияют и просто отношения. А вот женщины с рождением каждого ребёнка теряют по три процента достатка.

О влиянии женитьбы на доходы влюблённых раскрыл психолог Евгений Фомин. По его словам, после свадьбы мужчина берёт на себя ответственность за супругу, становится сфокусированнее и целеустремленнее.

«Вторая половинка тоже является своеобразным мотиватором для мужчины. Потому что она чувствует себя востребованной, реализованной как женщина и мать. Хочется видеть примеры этой реализации, и она просит приобрести разные маркеры статуса (сумка, телефон, машина). И мужчина начинает думать, как ему на это заработать», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Что означает дата вашей свадьбы и какое влияние может оказать на совместную жизнь
Что означает дата вашей свадьбы и какое влияние может оказать на совместную жизнь

С женщинами ситуация иная. После рождения малышей они концентрируются на воспитании детей, а не работе, поэтому становится труднее решать карьерные вопросы и поднимать доходы.

Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать на пике карьеры. Большинство участников исследования полагают, что этот период приходится на 35-39 лет. Кстати, существуют определённые стратегии, позволявшие повысить свои доходы.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Борис Эльфанд
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