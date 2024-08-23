Психолог объяснил, как женитьба влияет на доходы мужчин и женщин

Недавнее исследование российских учёных показало, что после свадьбы мужчина начинает зарабатывать в год на 5140 рублей больше, при этом на повышение доходов влияют и просто отношения. А вот женщины с рождением каждого ребёнка теряют по три процента достатка.

О влиянии женитьбы на доходы влюблённых раскрыл психолог Евгений Фомин. По его словам, после свадьбы мужчина берёт на себя ответственность за супругу, становится сфокусированнее и целеустремленнее.

«Вторая половинка тоже является своеобразным мотиватором для мужчины. Потому что она чувствует себя востребованной, реализованной как женщина и мать. Хочется видеть примеры этой реализации, и она просит приобрести разные маркеры статуса (сумка, телефон, машина). И мужчина начинает думать, как ему на это заработать», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

С женщинами ситуация иная. После рождения малышей они концентрируются на воспитании детей, а не работе, поэтому становится труднее решать карьерные вопросы и поднимать доходы.