Раскрыт элементарный способ победить осеннюю хандру

Совсем скоро осень, а значит, вернётся холодная и пасмурная погода, а вместе с ней будет меняться и настроение. Многие люди рискуют столкнуться с хандрой, которая характеризуется отсутствием сил и желания что-либо делать. Однако преодолеть негативный психологический эффект можно, если соблюдать простые условия.

Психолог Лариса Выжва в беседе с РИА «ФедералПресс» подчеркнула, что если человек подозревает у себя депрессию, то необходимо обратиться к специалисту, потому что справиться с недугом самостоятельно практически невозможно. Однако если речь идёт об осенней хандре, то следует получать как можно больше радости.

«Если вы хотите радости, ищите её. Вы же знаете, что вас радует. Если вас радует мороженка, купите мороженку. Если вам для радости нужно поплавать, сходите в бассейн. Если нужно что-то более спокойное, книжку почитать, шарф связать, занимайтесь этим», — призвала эксперт.

Также, по её словам, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. А если вас беспокоит недостаток солнечного света, то можно организовать дома яркий уголок с сильным освещением.