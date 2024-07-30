Доказано наукой: Биолог раскрыла восемь секретов хорошего настроения Биолог Лялина: Две-три дольки тёмного шоколада поднимут настроение на весь день 30 июля, 04:00 Депрессивное состояние можно снять с помощью сна, общения и тёмного шоколада. Обложка © Freepik

Дефицит "гормонов счастья" серотонина, дофамина и эндорфинов, который проявляется в виде плохого настроения, тоски или депрессии, вполне реально устранить самостоятельно. Для этого достаточно прибегнуть к восьми доказанным наукой методам, которые специально для Life.ru перечислила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В первую очередь биолог посоветовала "размять кости". Спорт способствует выработке химических веществ, вызывающих чувство удовольствия и эйфории. Таким же эффектом обладает прослушивание музыки. Приятная уху мелодия активизирует связанные с эмоциями области мозга — гиппокамп и миндалевидное тело. Параллельно эксперт предложила заняться творчеством или давно забытым хобби.

Шоколад, особенно тёмный, также средство для настроения. Он стимулирует мозг к производству эндорфинов. Какао содержит триптофан — в мозге эта аминокислота превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой. Теобромин и кофеин активируют центральную нервную систему, увеличивая бодрость и внимание, повышают уровень энергии, улучшают когнитивные функции, способствуют улучшению настроения. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

По словам специалиста, для позитивного настроя на целый день достаточно порадовать себя всего двумя-тремя дольками шоколада или кружкой какао. Но сильно налегать на сладкое не стоит — это грозит лишним весом. Ещё одним проверенным временем "оружием" против грусти являются встречи с друзьями, особенно на свежем воздухе. Чувство социальной поддержки вкупе с восстановлением психического равновесия от смены обстановки не дадут гормональному балансу и шанса на дестабилизацию. Бонусом идут смех и юмор — неотъемлемая часть приятельских посиделок, снижающая уровень "стрессового" вещества кортизола. Наконец, больше спите и отдыхайте, посоветовала в завершение Лялина.

А чтобы день прошёл максимально продуктивно, нормализовывать психоэмоциональное состояние лучше с самого утра. В этом помогут регулярные завтраки из сложных углеводов: каши, хлеба, яиц, молочки или овощей, рассказывал Life.ru ранее.

Авторы Андрей Горяничев