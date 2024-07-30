Доказано наукой: Биолог раскрыла восемь секретов хорошего настроения
Биолог Лялина: Две-три дольки тёмного шоколада поднимут настроение на весь день
Депрессивное состояние можно снять с помощью сна, общения и тёмного шоколада. Обложка © Freepik
Дефицит "гормонов счастья" серотонина, дофамина и эндорфинов, который проявляется в виде плохого настроения, тоски или депрессии, вполне реально устранить самостоятельно. Для этого достаточно прибегнуть к восьми доказанным наукой методам, которые специально для Life.ru перечислила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
В первую очередь биолог посоветовала "размять кости". Спорт способствует выработке химических веществ, вызывающих чувство удовольствия и эйфории. Таким же эффектом обладает прослушивание музыки. Приятная уху мелодия активизирует связанные с эмоциями области мозга — гиппокамп и миндалевидное тело. Параллельно эксперт предложила заняться творчеством или давно забытым хобби.
Шоколад, особенно тёмный, также средство для настроения. Он стимулирует мозг к производству эндорфинов. Какао содержит триптофан — в мозге эта аминокислота превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой. Теобромин и кофеин активируют центральную нервную систему, увеличивая бодрость и внимание, повышают уровень энергии, улучшают когнитивные функции, способствуют улучшению настроения. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами.
По словам специалиста, для позитивного настроя на целый день достаточно порадовать себя всего двумя-тремя дольками шоколада или кружкой какао. Но сильно налегать на сладкое не стоит — это грозит лишним весом. Ещё одним проверенным временем "оружием" против грусти являются встречи с друзьями, особенно на свежем воздухе. Чувство социальной поддержки вкупе с восстановлением психического равновесия от смены обстановки не дадут гормональному балансу и шанса на дестабилизацию. Бонусом идут смех и юмор — неотъемлемая часть приятельских посиделок, снижающая уровень "стрессового" вещества кортизола. Наконец, больше спите и отдыхайте, посоветовала в завершение Лялина.
А чтобы день прошёл максимально продуктивно, нормализовывать психоэмоциональное состояние лучше с самого утра. В этом помогут регулярные завтраки из сложных углеводов: каши, хлеба, яиц, молочки или овощей, рассказывал Life.ru ранее.