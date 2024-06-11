Остудите нервы и посмотрите на этих 10 милых котиков в костюмчиках
Зачем нужны успокоительные, когда есть милые котики в Интернете, правильно? Life.ru собрал 10 кадров с мохнатыми усатыми, которые точно поднимут вам настроение на раз-два.
"Майло в своём пчелином прикиде!" — Old_Climate.
Фото © Reddit / Old_Climate
"Купил коту рубашку. Кто-то говорил, что одежда для детей до трёх месяцев подходит для усатых. Я решил проверить, получилось отлично", — пользователь Reddit.
"Мой Чарли в своём новом костюме", — GodDiedIn1990.
Фото © Reddit / GodDiedIn1990
"Этот мешочек служит и костюмчиком для Тедди: он у нас теперь кот-рыба!" — teddythefold.
Фото © Reddit / teddythefold
"Котик-модник", — Jorrk.
Фото © Reddit / Jorrk
"Вам нравится этот наряд?" — SuccessfulDepth3738.
Фото © Reddit / SuccessfulDepth3738
"Из какого века этот костюмчик?" — Geshbarf.
Фото © Reddit / Geshbarf
"Наш тигра!" — EwoksAhttps.
Фото © Reddit / EwoksAhttps
"Хэллоуинский костюм моего кота в образе Беззубика", — пользователь Reddit.
"Сшила своему котёнку гавайскую рубашку. Впереди ещё много нарядов", — JreepersCeepers.
Фото © Reddit / JreepersCeepers
Reddit / teddythefold, Пользователь Reddit