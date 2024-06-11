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11 июня, 05:00

Остудите нервы и посмотрите на этих 10 милых котиков в костюмчиках

Зачем нужны успокоительные, когда есть милые котики в Интернете, правильно? Life.ru собрал 10 кадров с мохнатыми усатыми, которые точно поднимут вам настроение на раз-два.

"Майло в своём пчелином прикиде!" Old_Climate.

Фото © Reddit / Old_Climate

Фото © Reddit / Old_Climate

"Купил коту рубашку. Кто-то говорил, что одежда для детей до трёх месяцев подходит для усатых. Я решил проверить, получилось отлично", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Мой Чарли в своём новом костюме", — GodDiedIn1990.

Фото © Reddit / GodDiedIn1990

Фото © Reddit / GodDiedIn1990

"Этот мешочек служит и костюмчиком для Тедди: он у нас теперь кот-рыба!" teddythefold.

Фото © Reddit / teddythefold

Фото © Reddit / teddythefold

"Котик-модник", — Jorrk.

Фото © Reddit / Jorrk

Фото © Reddit / Jorrk

"Вам нравится этот наряд?" SuccessfulDepth3738.

Фото © Reddit / SuccessfulDepth3738

Фото © Reddit / SuccessfulDepth3738

"Из какого века этот костюмчик?" Geshbarf.

Фото © Reddit / Geshbarf

Фото © Reddit / Geshbarf

"Наш тигра!" EwoksAhttps.

Фото © Reddit / EwoksAhttps

Фото © Reddit / EwoksAhttps

"Хэллоуинский костюм моего кота в образе Беззубика", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Сшила своему котёнку гавайскую рубашку. Впереди ещё много нарядов", — JreepersCeepers.

Фото © Reddit / JreepersCeepers

Фото © Reddit / JreepersCeepers

10 настолько уродливых животных, что задаёшься вопросом: зачем природа их создала
10 настолько уродливых животных, что задаёшься вопросом: зачем природа их создала
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Reddit / teddythefold, Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
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