Адвокат рассказал, что может спасти генерал-майора Попова от следствия
Адвокат Буйновский: Против Попова могут прекратить дело, если он поедет на СВО
Иван Попов. Обложка © Wikipedia
Расследование против экс командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, можно приостановить, если он будет отправлен в зону СВО, рассказал ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, чтобы это произошло, командиру обвиняемого нужно обратиться в военное следствие.
"Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач", — пояснил Буйновский.
Как сообщал Life.ru, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь сообщил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения.