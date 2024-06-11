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11 июня, 04:42

Адвокат рассказал, что может спасти генерал-майора Попова от следствия

Адвокат Буйновский: Против Попова могут прекратить дело, если он поедет на СВО

Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Расследование против экс командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, можно приостановить, если он будет отправлен в зону СВО, рассказал ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, чтобы это произошло, командиру обвиняемого нужно обратиться в военное следствие.

"Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач", — пояснил Буйновский.

"Просто отвечал на вопросы": Адвокат генерала Попова опроверг дачу "изобличающих показаний"
"Просто отвечал на вопросы": Адвокат генерала Попова опроверг дачу "изобличающих показаний"

Как сообщал Life.ru, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь сообщил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения.

Анатолий Симоненко
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