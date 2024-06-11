Адвокат рассказал, что может спасти генерал-майора Попова от следствия

Расследование против экс командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, можно приостановить, если он будет отправлен в зону СВО, рассказал ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, чтобы это произошло, командиру обвиняемого нужно обратиться в военное следствие.