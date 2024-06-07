ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 12:06

"Просто отвечал на вопросы": Адвокат генерала Попова опроверг дачу "изобличающих показаний"

Адвокат Буйновский: Генерал-майор Попов не давал изобличающих показаний

Арестованный по обвинению в мошенничестве генерал-майор Иван Попов не давал следствию изобличающих показаний на других участников преступления. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Генерал-майор Иван Попов на заседании, где рассматривается его жалоба на отказ о переводе под домашний арест. Видео © Life.ru

"Следователь в своём ходатайстве считает показания изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал, и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Вину не признавал", — подчеркнул юрист в беседе с РИА "Новости".

По словам представителя защиты, следствие полагает, что в совершение мошенничества Попова вовлёк погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.

"Дикие звери всегда сидят в клетках": Суд снова оставил генерала Попова в СИЗО
"Дикие звери всегда сидят в клетках": Суд снова оставил генерала Попова в СИЗО

Как сообщал Life.ru, бывший командующий 58-й армией Вооружённых силы России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь сообщил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • ВС РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров