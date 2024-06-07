"Просто отвечал на вопросы": Адвокат генерала Попова опроверг дачу "изобличающих показаний"

Арестованный по обвинению в мошенничестве генерал-майор Иван Попов не давал следствию изобличающих показаний на других участников преступления. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Генерал-майор Иван Попов на заседании, где рассматривается его жалоба на отказ о переводе под домашний арест. Видео © Life.ru

"Следователь в своём ходатайстве считает показания изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал, и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Вину не признавал", — подчеркнул юрист в беседе с РИА "Новости".