"Просто отвечал на вопросы": Адвокат генерала Попова опроверг дачу "изобличающих показаний"
Адвокат Буйновский: Генерал-майор Попов не давал изобличающих показаний
Арестованный по обвинению в мошенничестве генерал-майор Иван Попов не давал следствию изобличающих показаний на других участников преступления. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
Генерал-майор Иван Попов на заседании, где рассматривается его жалоба на отказ о переводе под домашний арест. Видео © Life.ru
"Следователь в своём ходатайстве считает показания изобличающими. Попов никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал, и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Вину не признавал", — подчеркнул юрист в беседе с РИА "Новости".
По словам представителя защиты, следствие полагает, что в совершение мошенничества Попова вовлёк погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как сообщал Life.ru, бывший командующий 58-й армией Вооружённых силы России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь сообщил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения.
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