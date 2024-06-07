Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов сдал своих подельников
Следователь: Генерал-майор Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (позывной Спартак). Обложка © Life.ru
Генерал-майор Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, дал изобличающие показания на других участников преступления. Об этом стало известно в пятницу, 7 июня, на заседании 2-го Западного окружного военного суда, где сегодня рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.
Генерал-майор Иван Попов на заседании, где рассматривается его жалоба на отказ о переводе под домашний арест. Видео © Life.ru
О том, чтобы смягчить Попову меру пресечения, суд попросил лично следователь по делу.
"Попов дал изобличающие показания на других участников хищения, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить", — сказал он.
Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценена в 130 миллионов рублей. Подозреваемый свою вину не признаёт.