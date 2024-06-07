Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов сдал своих подельников

Генерал-майор Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, дал изобличающие показания на других участников преступления. Об этом стало известно в пятницу, 7 июня, на заседании 2-го Западного окружного военного суда, где сегодня рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.