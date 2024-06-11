В Балтиморе восстановили проходимость судоходного канала после обрушения моста

Военные инженеры, а также спасатели в США целиком восстановили проходимость канала в порту Балтимора для коммерческого судоходства, где 26 марта обрушился мост. Об этом сообщает пресс-служба американской армии.

"Объединённое командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус Армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри", — уточнили в ведомстве.