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11 июня, 04:28

В Балтиморе восстановили проходимость судоходного канала после обрушения моста

Военные США: В порту Балтимора восстановлена проходимость судоходного канала

Контейнеровоз и остатки моста в Балтиморе. Обложка © Wikipedia / David Adams

Контейнеровоз и остатки моста в Балтиморе. Обложка © Wikipedia / David Adams

Военные инженеры, а также спасатели в США целиком восстановили проходимость канала в порту Балтимора для коммерческого судоходства, где 26 марта обрушился мост. Об этом сообщает пресс-служба американской армии.

"Объединённое командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус Армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри", — уточнили в ведомстве.

Проходимость канала восстановлена до 213 метров в ширину и 15 — в глубину. В понедельник силы объединённого командования проверили канал, подтвердив безопасность судоходства. И хотя ещё необходимо собрать оставшиеся обломки, их остатки уже не угрожают безопасности судов.

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Напомним, мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) в США рухнул после того, как в него врезалось судно, из-за чего несколько машин упали в воду. Погибли шесть человек, ещё один пострадал. Температура в районе порта на момент трагедии составляла около -1 °C.

Анатолий Симоненко
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