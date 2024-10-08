«Пригодится в постели»: Сексолог назвал упражнения для хорошей потенции

Ни для кого не секрет, что спорт не только улучшает физическую форму, но и укрепляет здоровье. Однако есть ещё один неочевидный плюс повышенной активности и почувствовать его на себе могут мужчины. Как оказалось, ряд упражнений повышают потенцию. Какие именно, рассказал NEWS.ru сексолог Павел Фельдман.

По словам специалиста, это многосуставные упражнения, в числе которых жимы, тяга и приседания. Это обусловлено повышенной выработкой тестостерона. Однако заниматься в зале надо не до полного отказа, чтобы не навредить организму.

«Приседания, сведения и разведения ног в тренажёре, ягодичный мост — они укрепляют мышцы тазового дна и улучшают приток крови к паховой области, что также улучшает потенцию», — добавил Фельдман.

Кроме того, полезны для мужского здоровья ходьба, бег и езда на велосипеде. Они улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы. Кроме того, данные виды физической активности повышают выносливость, «что пригодится в постели». Растяжка и упражнение Кегеля улучшают эрекцию и продлевают половой акт, добавил эксперт.