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11 июля, 08:00

Раскрыто опасное для либидо лакомство с фальшивой репутацией афродизиака

Диетолог Круглова рассказала, когда шоколад может вызвать проблемы с потенцией

Шоколад не является афродизиаком и вовсе не влияет на половую жизнь, рассказала врач. Обложка © Shutterstock / Pixel-Shot

Шоколад не является афродизиаком и вовсе не влияет на половую жизнь, рассказала врач. Обложка © Shutterstock / Pixel-Shot

Все слова о шоколаде насчёт того, что он отлично влияет на половую систему и является неплохим афродизиаком, — это миф. На самом деле данная сладость и весь собранный в ней сахар, наоборот, могут негативно сказаться на потенции. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Если это умеренное потребление, то мы, скорее, не увидим влияния на половую систему. А если шоколад или другие продукты, содержащие сахар, будут в избытке — скорее будет негативное влияние", объяснила специалист в беседе с "Газета.ru".

Врач порекомендовала обращать внимание на содержание какао при выборе шоколада. Например, самый полезный — горький и тёмный. При этом нет абсолютно никакого запрета на употребление всеми любимого классического молочного шоколада.

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"Здесь, скорее, вопрос количества. Если шоколад включать в рацион в умеренном количестве — не более 10% от общей суточной калорийности, то это может быть вполне компонентом здорового питания. Шоколад содержит некоторые микронутриенты: магний, в его составе есть калий, есть антиоксиданты", заключила врач.

При этом шоколад также считается отличным другом для нашего мозга. Он стимулирует работу главного человеческого органа благодаря большому количеству необходимых витаминов. Также в список полезных для мозга продуктов вошли: рыба, орехи и чай.

Наталья Афонина
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