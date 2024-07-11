Раскрыто опасное для либидо лакомство с фальшивой репутацией афродизиака

Все слова о шоколаде насчёт того, что он отлично влияет на половую систему и является неплохим афродизиаком, — это миф. На самом деле данная сладость и весь собранный в ней сахар, наоборот, могут негативно сказаться на потенции. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Если это умеренное потребление, то мы, скорее, не увидим влияния на половую систему. А если шоколад или другие продукты, содержащие сахар, будут в избытке — скорее будет негативное влияние", — объяснила специалист в беседе с "Газета.ru".

Врач порекомендовала обращать внимание на содержание какао при выборе шоколада. Например, самый полезный — горький и тёмный. При этом нет абсолютно никакого запрета на употребление всеми любимого классического молочного шоколада.

"Здесь, скорее, вопрос количества. Если шоколад включать в рацион в умеренном количестве — не более 10% от общей суточной калорийности, то это может быть вполне компонентом здорового питания. Шоколад содержит некоторые микронутриенты: магний, в его составе есть калий, есть антиоксиданты", — заключила врач.