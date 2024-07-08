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Профессор раскрыла, почему советский шоколад был лучше современного

Профессор Рысева: При производстве в шоколаде могут оставаться сильные аллергены

8 июля, 09:33
© Freepik.com

© Freepik.com

7 июля отмечался День шоколада. Многие ещё помнят вкус советских плиток, и ностальгия по сладостям из СССР неслучайна: тот шоколад действительно был безопаснее и вкуснее современного. Почему — Life.ru рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета "Росбиотех" Лариса Рысева.

По словам эксперта, во времена СССР фабрики очень чётко соблюдали ГОСТы на шоколад, учитывая все технологические процессы. А сегодня ради экономии они были сокращены.

По словам Рысевой, при дроблении главного ингредиента шоколада — какао-бобов — сырьё выделяет сильный запах, а при обжарке раздробленного продукта образуется много химических веществ. Часть этих ароматических элементов в продукте удаляется в результате равномерного распределения масла какао в шоколаде — конширования.

К сожалению, сегодня на производстве этот процесс сильно сокращён. Он требует много энергозатрат и использования дорогостоящего оборудования. В советское время горький десертный шоколад коншировали не менее 72 часов, сегодня бизнесу это невыгодно. Экономия сказывается на продукте. После обжарки, темперирования в шоколаде остаются химические вещества. Для каких-то групп людей это достаточно сильные аллергены.

Лариса Рысева

Профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета "Росбиотех"

К сожалению, сегодня на производстве этот процесс сильно сокращён. Он требует много энергозатрат и использования дорогостоящего оборудования. В советское время горький десертный шоколад коншировали не менее 72 часов, сегодня бизнесу это невыгодно. Экономия сказывается на продукте. После обжарки, темперирования в шоколаде остаются химические вещества. Для каких-то групп людей это достаточно сильные аллергены.
К сожалению, сегодня на производстве этот процесс сильно сокращён. Он требует много энергозатрат и использования дорогостоящего оборудования. В советское время горький десертный шоколад коншировали не менее 72 часов, сегодня бизнесу это невыгодно. Экономия сказывается на продукте. После обжарки, темперирования в шоколаде остаются химические вещества. Для каких-то групп людей это достаточно сильные аллергены.
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Лакомство, сводящее с ума: Из-за этого шоколада русский поэт чуть не оказался в тюрьме

Сегодня магазины предлагают огромное множество видов шоколада, и хочется выбрать не просто вкусный продукт, но и максимально натуральный. Как по хрусту и таянию вычислить настоящий безопасный десерт, читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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