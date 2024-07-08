Профессор раскрыла, почему советский шоколад был лучше современного Профессор Рысева: При производстве в шоколаде могут оставаться сильные аллергены 8 июля, 09:33 © Freepik.com

7 июля отмечался День шоколада. Многие ещё помнят вкус советских плиток, и ностальгия по сладостям из СССР неслучайна: тот шоколад действительно был безопаснее и вкуснее современного. Почему — Life.ru рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета "Росбиотех" Лариса Рысева.

По словам эксперта, во времена СССР фабрики очень чётко соблюдали ГОСТы на шоколад, учитывая все технологические процессы. А сегодня ради экономии они были сокращены.

По словам Рысевой, при дроблении главного ингредиента шоколада — какао-бобов — сырьё выделяет сильный запах, а при обжарке раздробленного продукта образуется много химических веществ. Часть этих ароматических элементов в продукте удаляется в результате равномерного распределения масла какао в шоколаде — конширования.

К сожалению, сегодня на производстве этот процесс сильно сокращён. Он требует много энергозатрат и использования дорогостоящего оборудования. В советское время горький десертный шоколад коншировали не менее 72 часов, сегодня бизнесу это невыгодно. Экономия сказывается на продукте. После обжарки, темперирования в шоколаде остаются химические вещества. Для каких-то групп людей это достаточно сильные аллергены. Лариса Рысева Профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета "Росбиотех"

Сегодня магазины предлагают огромное множество видов шоколада, и хочется выбрать не просто вкусный продукт, но и максимально натуральный. Как по хрусту и таянию вычислить настоящий безопасный десерт, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев