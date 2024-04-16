Кондитер объяснила, как по хрусту и таянию вычислить настоящий шоколад Кондитер Романова: Настоящий шоколад тает при температуре от 30 градусов 16 апреля, 06:46 Настоящий шоколад тает при температуре от 30 градусов. Обложка © Freepik.com

Сегодня магазины предлагают огромное множество видов шоколада, и хочется выбрать не просто вкусный продукт, но и максимально натуральный. Если говорить о классическом тёмном шоколаде, то в нём должно быть тёртое какао и масло какао — без этих ингредиентов точно не обойтись. При производстве молочного или белого шоколада в состав также входят сухое молоко, сахар или сахарозаменитель. По каким признакам выявить качественную сладость, Life.ru рассказала кондитер Марина Романова.

Как мы уже выяснили, главный ингредиент шоколада — какао. В горьком шоколаде его содержание превышает 70%, в тёмном — не менее 50%, в молочном — не менее 40%, а в экстрамолочном — около 25%. Считается, что самым правильным и полезным является горький, так как в нём содержится наибольшее количество какао и нет сахара. В разумных пределах этот вид шоколада не несёт вреда и даже может благотворно влиять на организм человека.

Достойной альтернативы какао не существует. Продукты, которые производят с какими-либо заменителями тёртого какао, нельзя назвать настоящим шоколадом. Если же речь идёт о любимом многими напитке, стоит обратить внимание на кэроб — порошок из плодов рожкового дерева. Люди, которые по каким-либо причинам не употребляют какао-продукты, вполне могут заменить его кэробом. Марина Романова Основатель кондитерского дома M&N Pastry

4 признака хорошего шоколада

1. Отсутствие сторонних добавок. В шоколаде не должно быть соевых продуктов, искусственных ароматизаторов и красителей, пальмового масла. Если в составе присутствует заменитель какао-масла, скорее всего, он синтетический. Тогда продукт можно считать некоей сладостью со вкусом шоколада, отмечает Романова.

2. Характерный хруст. Правильно затемперированный шоколад при надломе издаёт очень характерный яркий и звонкий хруст. Сам разлом должен быть матовым и слегка белёсым. Конечно, это относится в большей степени к тёмным и горьким сортам.

3. Таяние. Настоящий шоколад начинает таять при температуре 30–32 градуса. Если этого не происходит, то это значит, что в составе есть вспомогательные компоненты, обеспечивающие термостабильность. Во время еды продукт также должен равномерно таять во рту, не прилипать к зубам и не иметь посторонних привкусов.

4. Срок годности. Тёмный и горький шоколад могут храниться до 18 месяцев, молочный — до года, а белый — около 6 месяцев. Если же на упаковке указаны большие сроки, в продукте есть искусственные добавки, пояснила основатель кондитерского дома M&N Pastry.

Кстати, разумное потребление качественного шоколада может отсрочить старость. В составе этого продукта есть антиоксиданты, которые уничтожают свободные радикалы, разрушающие клетки организма. Подробнее читайте на Life.ru.