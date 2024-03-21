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21 марта, 03:06

Названы продукты, которые помогут отсрочить старость

Диетолог Редина: Малина, голубика и орехи помогают замедлить старение

Есть ряд продуктов, позволяющих замедлить процесс старения и поддержать здоровье на достойном уровне. О них в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Ольга Редина.

По её словам, важную роль в приостановлении процесса старения играют антиоксиданты, которые уничтожают свободные радикалы, разрушающие клетки организма. Антиоксиданты содержат ягоды (малина, голубика), фрукты, в том числе цитрусовые, орехи, овощи (но только те, где нет крахмала), шоколад, зелёный чай. Против процесса старения работает и коллаген. Это белок, отвечающий за упругость и увлажнение кожи.

"Для поддержания здоровья кожи и замедления образования морщин необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном. Например, яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли, рыбу", — перечислила Редина.

Кроме того, нужно в достаточном количестве употреблять, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

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Ранее онколог назвал ещё один продукт, который способен замедлить старение клеток, так как в нём содержится масса природных антиоксидантов. Речь идёт о капусте.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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