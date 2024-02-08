Сладкоежкам рассказали, когда в России подорожает шоколад

Скачок цен на шоколад в России из-за глобальной нехватки какао-бобов случится как минимум через два месяца, спрогнозировал в разговоре с "Газетой.ru" доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

По его словам, тот шоколад, который есть в магазинах и находится в производстве, был приобретён по старым ценам. Скачок цен в ближайшее время может случиться, если продавец захочет подстраховаться заранее, компенсировав будущие потери.

"А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже. Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток", — рассказал Строганов.