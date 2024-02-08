Сладкоежкам рассказали, когда в России подорожает шоколад
Экономист Строганов: В России к апрелю вырастут цены на шоколад
Скачок цен на шоколад в России из-за глобальной нехватки какао-бобов случится как минимум через два месяца, спрогнозировал в разговоре с "Газетой.ru" доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.
По его словам, тот шоколад, который есть в магазинах и находится в производстве, был приобретён по старым ценам. Скачок цен в ближайшее время может случиться, если продавец захочет подстраховаться заранее, компенсировав будущие потери.
"А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже. Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток", — рассказал Строганов.
Насколько сильно могут подскочить цены, будет зависеть от разумности производителя и посредника и их желания работать на рынке как можно дольше. К тому же есть шанс заменить дорогостоящий натуральный компонент имитациями. Специалист посоветовал в ближайшие годы повнимательнее читать этикетки кондитерских изделий, а также настраиваться на то, что придётся есть меньше сладкого.
О том, что в 2024 году в РФ прогнозируется дефицит шоколада из-за роста цен на какао-бобы и трудностей с поставками, стало известно ранее. Кроме того, из-за повышения стоимости ингредиентов подорожали торты. Цены на один из популярнейших у россиян десертов взлетели на 20%.
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