Сладкоежек предупредили о скором исчезновении шоколада из магазинов

В 2024 году в РФ прогнозируется дефицит шоколада из-за роста цен на какао-бобы и трудностей с поставками. Об этом заявил кондитер Андрей Латышев.

Он указал, что какао-масло за год подорожало на 100-150% и производители испытывают трудности с закупками по таким ценам. При этом многие поставщики, рассчитывая на дальнейшее повышение стоимости, не продают сырьё. Поэтому на прилавках, вероятно, будет гораздо меньше качественного шоколада — производителям придётся заменять его на продукцию без какао-бобов.

На фоне таких событий могут сорваться подписанные контракты, следовательно, обязательства по поставкам не будут выполнены. Латышев подчеркнул, что магазины не позволяют повышать цены пропорционально росту цен на сырьё. Производителям такой шаг невыгоден, поэтому ряд заводов в ближайшее время перестанет производить большую часть товара, пишет "Газета.ru".