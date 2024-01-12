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12 января, 16:15

В магазинных тортах нашли Е-добавки, которые убивают мозг

Кондитер Ильин рассказал о болезнях, которые вызывают магазинные торты

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Самый вредный компонент магазинных тортов — сахар, рассказал владелец сети кондитерских и многократный победитель конкурсов по кондитерскому мастерству Олег Ильин. Трансжиры, которые на упаковке часто указывают как "гидрогенизированные масла", несут не меньшую опасность, поскольку могут вызывать аллергическую реакцию и расстройство ЖКТ.

"Это видоизменённые жиры, которые, как правило, используются для жарки в фастфуде. Естественно, они обнаруживаются и в других продуктах, в том числе тортах, особенно недорогих. Причина проста: трансжиры — очень хороший консервант, продлевающий срок годности. В небольшом количестве наш организм способен переработать их и вывести без следа, но, как правило, производители добавляют их в ненормальных количествах", — рассказал эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам Ильина, при регулярном потреблении трансжиров повышается уровень холестерина, что приводит к образованию бляшек в стенке сосуда. Из-за этого ухудшаются кровообращение и кровоснабжение мозга. По словам кондитера, стоит опасаться и искусственных консервантов, которые можно найти в составе с пометкой E. Такие добавки обычно встречаются в магазинных тортах низкой цены. Главная цель консервантов — продлить срок годности, поэтому при выборе торта Ильин порекомендовал обращать особое внимание на это.

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Александра Мышляева
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