В магазинных тортах нашли Е-добавки, которые убивают мозг

Самый вредный компонент магазинных тортов — сахар, рассказал владелец сети кондитерских и многократный победитель конкурсов по кондитерскому мастерству Олег Ильин. Трансжиры, которые на упаковке часто указывают как "гидрогенизированные масла", несут не меньшую опасность, поскольку могут вызывать аллергическую реакцию и расстройство ЖКТ.

По словам Ильина, при регулярном потреблении трансжиров повышается уровень холестерина, что приводит к образованию бляшек в стенке сосуда. Из-за этого ухудшаются кровообращение и кровоснабжение мозга. По словам кондитера, стоит опасаться и искусственных консервантов, которые можно найти в составе с пометкой E. Такие добавки обычно встречаются в магазинных тортах низкой цены. Главная цель консервантов — продлить срок годности, поэтому при выборе торта Ильин порекомендовал обращать особое внимание на это.