Лакомство, сводящее с ума: Из-за этого шоколада русский поэт чуть не оказался в тюрьме
В Союзе шоколад считался настолько вкусным, что советские граждане были готовы за него драться. А один известный поэт, как рассказывает история, чуть не сел из-за него в тюрьму. Life.ru рассказывает, о какой сладости времён СССР мечтали все.
Определённый вид шоколада в СССР создавали на кондитерской фабрике "Эйнем", которая заработала ещё в далеком 1908 году, в Российской империи. После прихода к власти Советов компанию национализировали, и в 1922 году она стала называться "Красный Октябрь". Но выпуск легендарной сладости, так полюбившейся многим, не прекращался ни в момент революции, ни после неё.
Почему все в СССР любили этот вид шоколада?
Легендарный шоколад СССР позиционировался как вкуснейшая сладость для представителей сильного пола. Фото © ТАСС
Секрет успеха этого вида советского шоколада, который изначально создавался только для мужчин, в приятном аромате и уникальном вкусе. В состав добавляли какао, сахарную пудру и частички ванили. Внимание граждан сильного пола СССР это лакомство привлекало красивой и яркой упаковкой. Она была украшена орнаментом, имитирующим по цвету золото.
Такой шоколад в СССР пользовался популярностью, несмотря на довольно высокую цену. Одну плитку мог позволить себе далеко не каждый советский гражданин, поскольку стоила она целых два рубля. Для сравнения: большинство других видов аналогичных сладостей продавались в среднем за рубль.
Какой советский поэт чуть не оказался за решёткой из-за этого шоколада
Ради этой сладости СССР один русский писатель чуть не оказался за решёткой. Фото © Wikipedia
Известный русский поэт жил в Киеве. После очередной "вечеринки" он вышел на рынок и купил за семь карбованцев яйцо для приготовления гоголь-моголя. Когда литератор возвращался домой, то увидел мужчину, продававшего этот советский шоколад. Ему жутко захотелось снова отведать свою любимую сладость.
Прозаик спросил у торговца, за сколько он продаёт шоколад, на что ему ответили: "40 карбованцев" (так назывались деньги, ходившие в Украинской ССР). Однако у великого автора в кармане осталось только 32. Тогда поэт предложил торговцу выгодную сделку: купить у него яйцо за 8 карбованцев, взять 32 карбованца сверху и за это отдать плитку того самого вкуснейшего шоколада СССР. Мужчина, продававший сладости, почти согласился на сделку, но беда пришла откуда не ждали.
Диалог писателя и торговца услышала женщина, которая торговала яйцами. Она начала кричать на всю округу и обвинять поэта в том, что он спекулянт, ведь купил у неё яйцо за семь карбованцев, а продаёт за восемь. После этого дама позвала милиционера.
Мужчину, пожелавшего таким способом купить шоколад, арестовали и забрали в участок до выяснения обстоятельств. Он вышел "из заключения" уже на следующий день, но во время него произошла неприятная история. Яйцо в итоге треснуло, а неблагополучные люди, сидевшие рядом, украли у него те самые 32 карбованца. Так русский поэт остался и без гоголь-моголя, и без шоколада, и без денег.
Кто этот загадочный писатель и о какой сладости идёт речь?
Легендарный советский шоколад пропал с полок после развала Советского Союза. Фото © Litfund.ru
Легендарный шоколад СССР назывался "Золотой ярлык". Особенно популярен этот вид шоколада стал после Великой Отечественной войны. Цены на лакомство чуть снизили, и его смогло себе позволить большее количество жителей СССР. История легендарной советской сладости оборвалась в 1991 году, когда развалился Советский Союз. Такой шоколад в России больше не выпускают. А поэт и прозаик, который был готов даже прослыть спекулянтом и оказаться под арестом ради одной плитки, — это Осип Мандельштам.
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