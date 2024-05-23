Только 3% населения угадают этих легендарных персонажей советских фильмов по их описанию

От лучших фильмов СССР многие до сих пор в восторге. Культовых персонажей породили такие легендарные картины, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другие. Сможете ли вы понять, о каких героях идёт речь в этих семи загадках, если не называть имена и не показывать фото?

1. Герой из фильма СССР "Служебный роман" (1977)

Угадайте персонажа одного из лучших советских фильмов "Служебный роман" из трёх вариантов — Юрий Самохвалов, Анатолий Новосельцев, Пётр Бубликов. Кадр из фильма "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Этот персонаж трудится в институте статистики. Он типичный неприметный советский мужчина 40 лет. Инициативу не проявляет, другие люди его не замечают, поэтому он уже много лет сидит на одной должности. Кто это?

Вариантов ответа три: Юрий Самохвалов, Анатолий Новосельцев, Пётр Бубликов. Угадали? Правильный вариант — Анатолий Новосельцев.

2. Кто-то из советского фильма "Бриллиантовая рука" (1968)

Персонаж из картины "Бриллиантовая рука" работал экономистом. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Персонаж из популярного советского фильма по профессии экономист. Он работает в "Гипрорыбе" и получает путёвку, чтобы отправиться в путешествие на теплоходе за границу. Герой едет один, без супруги и детей.

Вариантов ответа три: Лёлик (персонаж Анатолия Папанова), Геша Козодоев и Семён Горбунков. Правильный вариант — третий.

3. Неизвестный персонаж одного из лучших советских фильмов — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)

Герой этого фильма СССР был студентом. Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Загадочный персонаж популярного фильма СССР — юный студент, который регулярно попадает в интересные истории. Варианты ответа: Александр Тимофеев, Семён Горбунков, Женя Лукашин.

Угадали? Конечно, это Александр Тимофеев, он же Шурик.

4. Культовый персонаж из популярного советского многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны"

Персонаж этого советского фильма носил фашистскую форму. Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Персонаж одного из лучших советских фильмов довольно хитёр. Он всегда действует осторожно. Много раз думает перед тем, как сделать определённый шаг. При этом в первую очередь заботится не об интересах немцев, а о своей шкуре.

Варианты выбора: Макс Отто фон Штирлиц, Курт Айсман, Мартин Борман. Правильный ответ — третий. Этот мерзкий, но харизматичный антигерой — рейхсляйтер Мартин Борман.

5. Неизвестный персонаж из популярного фильма СССР "Собачье сердце" (1988)

Персонаж фильма про СССР исследовал омоложение. Кадр из фильма "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Герой советского фильма "Собачье сердце" — профессор, который изучает омоложение. Для исследований он использует и животных, и даже людей. Варианты ответа: Иван Борменталь, Швондер, Филипп Преображенский.

Правильный вариант — третий. Омоложением занимался профессор Преображенский. Угадали?

6. Спрятанный персонаж из фильма СССР "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

Герой советского фильма рассказывал смешные анекдоты. Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Колоритный персонаж, пожалуй, из лучшего советского фильма. Он любит участвовать в застольях и всегда говорит прекрасные тосты. Его фишка — смешные кавказские анекдоты.

Варианты ответа: Трус, дядя Джабраил, Саахов. Правильный вариант — третий. Харизматичный герой, который всегда вызывал у всех улыбку — номенклатурный работник района товарищ Саахов.

7. Неизвестный персонаж из фильма "Джентльмены удачи" (1971)

Герой из фильма про СССР имел небольшие проблемы с лишним весом. Кадр из фильма "Джентльмены удачи", режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Яркий герой советского фильма невысокий по росту. У него есть небольшие проблемы с лишним весом. При общении с людьми использует грубые выражения и особый сленг, который не понимают большинство окружающих.

Варианты ответа: Сан Саныч Белый, Николай Мальцев, Прохоров. Правильный вариант — первый. Загадочный персонаж — это вор-рецидивист, бандит по кличке Доцент.