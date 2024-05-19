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19 мая, 15:36

Много витаминов: Врач перечислила продукты, которые улучшают работу мозга

Эндокринолог Чуракина: Рыба, орехи, шоколад и чай улучшают работу мозга

Рыба, орехи, шоколад и чай улучшают работу мозга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Рыба, орехи, шоколад и чай улучшают работу мозга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Положительно повлияют на состояние мозга четыре продукта: рыба жирных сортов, орехи, тёмный шоколад и зелёный чай. Об этом рассказала врач – эндокринолог-диетолог Елена Чуракина.

"Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку", говорит Чуракина в беседе с "Газетой.ru".

Среди орехов врач выделяет грецкие и миндаль. В грецких много магния, жирных кислот омега-3 и витамина Е (антиоксидант, который помогает мозгу осуществлять когнитивные функции). Миндаль является богатым источником природного белка.

"Полезен и тёмный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу взбодриться и работать эффективнее", — отметила эндокринолог.

Также в рационе должны быть яйца, поскольку они богаты витаминами группы В, а также зелёный чай, который выступает источником аминокислоты L-теанин, улучшающей рабочую память. Стоит помнить, что здоровье мозга также нужно поддерживать разнообразным рационом, физической активностью и здоровым сном, завершила эндокринолог.

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Мирон Сидоров
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