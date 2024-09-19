Перечислены причины «мужской слабости» после 40 лет
Психолог Валуева: Ожирение и стресс могут влиять на потенцию после 40 лет
После 40 лет некоторые мужчины могут сталкиваться с неприятной проблемой — снижением потенции. На это могут влиять сразу несколько факторов, среди которых стресс, гормональные изменения и вредные привычки. Об этом заявила 360.ru психолог Анастасия Валуева.
«У мужчин после 40 лет снижается тестостерон, что может привести к снижению либидо и потенции. Если в анамнезе уже были проблемы с эрекцией, они могут участиться. Особенно ярко это наблюдается у людей с ожирением, проблемами с кровяным давлением, диабетом, алкоголизмом, а также курящих», — рассказала специалист.
Психолог подчеркнула, что ослабление потенции после 40 лет — это нормальное явление. Оно вызвано естественными процессами старения. Однако причина может крыться и в психосоматике. Например, на эрекцию влияет неуверенность мужчины в своей сексуальности и способности удовлетворить женщину, а также тревога, депрессия, конфликты в отношениях и снижение либидо. Кроме того, проблему усугубляет недостаток физической активности, курение и алкоголь. Решить вопрос можно при помощи психолога или сексолога.
«Мужчинам иногда прописывают уколы тестостерона, но я бы относилась к этому с осторожностью: когда гормон вводят в организм искусственно, то свой тестостерон может перестать вырабатываться. В этом вопросе лучше посоветоваться с врачом, сексологом», — добавила Валуева.
Ранее учёные из Швеции назвали простое упражнение для тренировки полового органа. С возрастом число фибробластов в соединительных тканях пениса уменьшается, из-за чего и возникают трудности в интимной жизни у мужчин. Пополнить их запас помогут частые эрекции, которые натренируют половой орган, сделав его более «трудоспособным» даже в предпенсионном возрасте.