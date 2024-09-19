Перечислены причины «мужской слабости» после 40 лет

После 40 лет некоторые мужчины могут сталкиваться с неприятной проблемой — снижением потенции. На это могут влиять сразу несколько факторов, среди которых стресс, гормональные изменения и вредные привычки. Об этом заявила 360.ru психолог Анастасия Валуева.

«У мужчин после 40 лет снижается тестостерон, что может привести к снижению либидо и потенции. Если в анамнезе уже были проблемы с эрекцией, они могут участиться. Особенно ярко это наблюдается у людей с ожирением, проблемами с кровяным давлением, диабетом, алкоголизмом, а также курящих», — рассказала специалист.

Психолог подчеркнула, что ослабление потенции после 40 лет — это нормальное явление. Оно вызвано естественными процессами старения. Однако причина может крыться и в психосоматике. Например, на эрекцию влияет неуверенность мужчины в своей сексуальности и способности удовлетворить женщину, а также тревога, депрессия, конфликты в отношениях и снижение либидо. Кроме того, проблему усугубляет недостаток физической активности, курение и алкоголь. Решить вопрос можно при помощи психолога или сексолога.

«Мужчинам иногда прописывают уколы тестостерона, но я бы относилась к этому с осторожностью: когда гормон вводят в организм искусственно, то свой тестостерон может перестать вырабатываться. В этом вопросе лучше посоветоваться с врачом, сексологом», — добавила Валуева.