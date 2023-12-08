Врач рассказал, что делать, если нет эрекции по утрам

Утренняя эрекция — нормальное для мужчин явление, которое не говорит о сексуальном возбуждении и вызвано внутренними процессами. По словам врача-уролога Никиты Стародубцева, данное явление сопровождает мужчин большую часть жизни.

В беседе с порталом "Страсти" он пояснил, что утренние эрекции становятся регулярными с подросткового возраста и длятся примерно до 50 лет, а при отличных физической форме и здоровье — аж до 70. Что, правда, исключение. Причиной самого явления является тестостерон — главный мужской половой гормон, пиковые значения которого в крови наблюдаются именно по утрам.

Однако с возрастом уровень половых гормонов снижается, это начинается в период 30–40 лет. По словам специалиста, в 50–70-летнем возрасте его уровень на 50% ниже, чем у мужчин в 20–40 лет. Бывают в том числе психологические и неврологические причины снижения эрекции, из-за чего половой член утрачивает способность к увеличению размера во время возбуждения и происходит полная потеря эрекции.

"Стоит отметить, что все мужчины в определённый момент испытывают проблемы с эрекцией. При единичных случаях отсутствия утренней эрекции не стоит переживать, однако, если эрекции не было давно, посетить врача необходимо", — добавил Стародубцев.