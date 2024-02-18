Учёные из Швеции назвали простое упражнение для тренировки полового органа Science: Частые эрекции помогут укрепить мужское достоинство 18 февраля, 19:18 Простое упражнение помогает укрепить мужское достоинство. Обложка © Shutterstock

Шведские учёные из Каролинского института и Уппсальского университета назвали частые эрекции прекрасным способом укрепить мужское достоинство, так как в этом случае эректильная функция восстанавливается сама по себе. Результаты исследования публикует Science.

"Мы обнаружили, что увеличение частоты эрекций приводит к увеличению количества фибробластов, которые обеспечивают эрекцию, и, наоборот, снижение частоты приводит к уменьшению количества этих клеток", — объяснила одна из авторов публикации — Кристиана Горитца.

С проблемой "вялости" в интимной жизни сталкиваются 15% мужчин старше 50 лет. Многие привыкли к мысли, что накачать можно любую мышцу, но вот укрепить физическими упражнениями свой половой орган якобы невозможно, отметила специалист. Однако, по словам Горитцы, это не так — натренировать свою мужскую силу вполне реально.

Она пояснила, что с возрастом число фибробластов в соединительных тканях пениса уменьшается, из-за чего и возникают трудности в интимной жизни у мужчин. Пополнить запас фибробластов помогут частые эрекции, которые натренируют половой орган, сделав его более "трудоспособным" даже в предпенсионном возрасте, подчеркнула Горитца. По её мнению, такой "фитнес" станет полезным для мужского здоровья в целом, ведь отсутствие половых отношений тянет за собой и другие сбои в работе организма.

Ранее Life.ru назвал топ-3 элементов, незаменимых для мужского здоровья. Речь идёт о цинке, железе и селене. Они отвечают за работу иммунитета, состояние кожи, ногтей, волос, а также участвуют в сперматогенезе.

Авторы Татьяна Миссуми