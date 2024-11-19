Недосып в России: последствия и пути решения проблемы

Исследования показывают, что недосыпание становится серьёзной проблемой для многих россиян, влияя как на личное самочувствие, так и на производительность. Согласно данным исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», около 48% работающих россиян регулярно испытывают недостаток сна. Это существенно снижает их эффективность на работе и увеличивает количество ошибок.

Основные причины недосыпания включают вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%). Особенно это касается людей в возрасте от 35 до 44 лет — среди них 59% страдают от нехватки сна. Женщины чаще сообщают о проблемах со сном, чем мужчины (58% против 50%).

Недостаток сна также приводит к снижению общей эффективности у 61% опрошенных, ухудшению внимания и увеличению количества ошибок у 48%, а еще к потере мотивации и удовлетворенности у 34%. Больше трети респондентов замечают, что хуже запоминают информацию и медленнее выполняют задачи, а каждый третий признаётся, что его эффективность падает на 51–75% в дни недосыпа.

«Качественный сон — это фундамент, на котором строится всё остальное наше здоровье. При бессоннице или недосыпе в краткосрочном варианте могут появиться усталость, раздражительность, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти», — рассказала Разият Чупанова, врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье». Для улучшения качества сна многие россияне предпринимают различные меры: половина опрошенных стараются ложиться спать пораньше, 25% избегают переедания перед сном, а 24% ограничивают употребление кофе и чая. Некоторые предпочитают использовать снотворные или успокоительные средства, а также лекарственные травы, такие как лаванда и валериана.

Эксперты рекомендуют работодателям учитывать проблему недосыпа среди сотрудников и создавать условия для полноценного отдыха. А сотрудникам компаний советуют следить за режимом сна и не злоупотреблять вечерним досугом. Врач-невролог Разият Чупанова предлагает составлять график сна, избегать искусственного освещения ночью и создавать уют в спальне.

Спрос на травяные снотворные средства в 2024 году вырос на 3%, в то время как продажи лекарственных препаратов снизились на 6%. Это свидетельствует о растущем интересе к более мягким методам улучшения сна.