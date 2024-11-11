Дневник сна и упражнения: Как без препаратов побороть бессонницу

Чтобы эффективно бороться с бессонницей, не принимая препараты и не обращаясь за помощью к специалистам, необходимо вести дневник сна, где должны быть отражены время отхода ко сну и пробуждения, количество часов сна и иные значимые факторы. Таким образом можно выявить закономерности в поведении и исправить их, уверена сомнолог и кардиолог Наталия Золотарёва.

В беседе с «Газетой.ru» она также рекомендовала заняться прогрессивной мышечной релаксацией. Техника предполагает последовательное напряжение на пять секунд и последующее расслабление на 30 секунд различных групп мышц. Кроме того, помочь может дыхательное упражнение «4-7-8».

«Сделайте вдох носом на счёт 4, далее задержите дыхание на счёт 7, выдыхайте через рот на счёт 8. Повторяйте этот цикл несколько минут периодически днём, а также перед сном. С помощью этой техники можно замедлить сердцебиение и расслабить нервную систему», — отметила врач.

Не менее важным фактором в борьбе с бессонницей является создание комфортных условий сна. Так, в спальне должно быть прохладно и темно, необходимо исключить посторонние шумы, подобрать правильные матрас и подушки. Использование гаджетов перед сном эксперт рекомендовала ограничить.

Для хорошего сна важно также поддерживать физическую активность. Тренировки должны быть регулярными, но не интенсивными. Стрессовых ситуаций лучше избегать. А ещё следует исключить кофеин, алкоголь и тяжелую пищу из ужина. Если эти методы не помогут справиться с бессонницей, тогда уже нужно идти к врачу, предупредила сомнолог.