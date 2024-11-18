Врач-сомнолог: почему избыток сна не менее опасен, чем его недостаток

Сон — важнейший компонент здоровья, и его продолжительность напрямую влияет на физическое и психическое состояние человека. Наталя Золотарева, сомнолог Скандинавского Центра Здоровья, в интервью «Газете.Ru» рассказала о рисках, связанных как с длительным, так и с недостаточным сном.

Продолжительный сон, особенно если он становится постоянной привычкой, может негативно сказаться на нашем здоровье. Гиперсомния, или чрезмерная сонливость, может быть вызвана различными факторами, такими как ментальные расстройства, эндокринные нарушения, хронические заболевания или приём определённых медикаментов. Это состояние сопровождается постоянной усталостью и повышенной потребностью во сне.

«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса», — сообщила Наталия. Кроме того, слишком продолжительный сон снижает уровень бодрости и активности, ухудшая общее самочувствие.

Недостаток сна также несёт серьезные риски для здоровья. Хронический недосып влияет на физическое и психическое здоровье, повышая риск депрессии, инфекций, проблем с сердечно-сосудистой системой и хронических заболеваний. Сон необходим для производства цитокинов — белков, регулирующих иммунный ответ. При дефиците сна происходит снижение их выработки, что ослабляет защитные функции организма. Недосып также негативно влияет на метаболизм, провоцируя тягу к нездоровой пище и способствуя набору веса.

Для поддержания здорового распорядка дня необходимо соблюдать режим. Важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, включая выходные. Это поможет организму адаптироваться к новому дню и поддерживать баланс между активностью и отдыхом.

Чтобы сон был качественным, эксперты рекомендуют создать в спальне уютную атмосферу — темную и тихую. Вечером стоит избегать синего света от гаджетов. Кроме того, следует ограничить дневной отдых и увеличить физическую активность. Упражнения на свежем воздухе помогут быстрее проснуться и активизировать работу мозга.