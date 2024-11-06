Невролог предупредила о вреде неправильной подушки для сна

Большинство россиян относятся к выбору подушки для сна весьма безответственно, а зря. Если она неправильно подобрана, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупредила врач-невролог Ольга Захарова.

«Боль головная, боль в спине, не только в шее. Поскольку у нас есть длиннейшие мышцы спины, и в целом у нас все мышцы взаимосвязаны друг с другом, и поэтому перенапряжение, неправильное положение шеи может способствовать и дальнейшему распространению боли», — отметила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также неправильное положение головы и тела ночью может пережать сосуды. Это, в свою очередь, чревато проблемами со сном, головокружениями и другими неприятными симптомами.

Чтобы избежать проблем, врач советует регулярно менять подушку — её средний срок службы 10 лет. При этом ортопедические подушки следует покупать только по назначению медиков и при помощи специально обученных консультантов в магазинах.