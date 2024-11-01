Сон на «ядовитой» подушке может вызвать симптомы, похожие на похмелье
Химик Дорохов: После сна на опасной подушке будет жечь в горле и болеть голова
В опасных подушках, которые продаются в России, нашли ацетальдегид. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Клещи и токсины, найденные в подушках популярных торговых марок, влияют не только на качество сна. Об этом читателей Life.ru предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Из материалов Роскачества следует, что в некоторых образцах было обнаружено превышение ацетальдегида. По словам химика, это вещество весьма токсичное. В нашем организме алкоголь превращается в тот самый ацетальдегид, который дальше воздействует на мозг и другие органы. В случае с подушками это особенно опасно, ведь рядом дыхательные пути.
Действие ацетальдегида в подушках может проявляться такими симптомами, как: тяжесть в голове, усталость, со стороны дыхательных путей может быть кашель и ощущение жжения в горле. К сожалению, обычными способами никак нельзя проверить, содержится ли данное вещество в подушке, на которой вы спите или нет, только в лабораторных условиях. В домашних условиях не проверишь, только на практике. Если спишь хорошо, значит, подушка безопасна.
доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Ранее Роскачество проверило подушки 15 торговых марок на предмет их соответствия нормам безопасности и качества. Все товары произведены в России, за исключением одного образца. В большинстве подушек были найдены пылевые клещи, а в некоторых — токсины.