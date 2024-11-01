Сон на «ядовитой» подушке может вызвать симптомы, похожие на похмелье

Действие ацетальдегида в подушках может проявляться такими симптомами, как: тяжесть в голове, усталость, со стороны дыхательных путей может быть кашель и ощущение жжения в горле. К сожалению, обычными способами никак нельзя проверить, содержится ли данное вещество в подушке, на которой вы спите или нет, только в лабораторных условиях. В домашних условиях не проверишь, только на практике. Если спишь хорошо, значит, подушка безопасна.