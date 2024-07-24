Аллерголог объяснила, как понять, что ваши ковры и подушки кишат клещами

Ни для кого не секрет, что наш дом кишит разного рода микроорганизмами. В том числе в коврах, подушках и матрасах живут клещи, представляющие угрозу для здоровья человека. Об их разновидностях "Газете.ru" рассказала врач-аллерголог Мария Марилова.

Самым распространённым видом клещей в домах являются пылевые. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в тёплых и влажных помещениях. Их экскременты и останки могут вызвать сильную аллергию и стать причиной чихания, зуда, слезотечения, заложенности носа и даже астмы, отметила врач.

По её словам, на коже человека живут чесоточные клещи. Эти членистоногие питаются кровью и вызывают чесотку. Человек мучается от сильного зуда, особенно ночью, и сыпи. Есть и третий вид клещей, которые обитают в волосяных фолликулах и сальных железах. Это клещ demodex, или железница угревая.

"Могут вызвать воспаление и раздражение кожи, а у людей с ослабленным иммунитетом привести к развитию демодекоза — хронического заболевания кожи, которое сопровождается покраснением, зудом и шелушением", — отметила доктор.

Чтобы защитить себя от нежелательных болезней, вызываемых клещами, следует как можно чаще пылесосить ковры, протирать пыль, стирать постельное бельё, полотенца и мыть полы. Проветривание помещения поможет снизить влажность. Также от клещей хорошо помогают различные спреи, заключила специалист.