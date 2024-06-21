Эксперт рассказала, как избавиться от пыли в доме

С наступлением тёплого сезона во всех жилых помещениях почти ежедневно открыты окна, что, в свою очередь, приводит к проникновению в квартиру огромного количества пыли. Как с ней эффективно бороться, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук.

"Первое, конечно же, это минимизировать количество текстиля в доме, в помещении. Ковры, шторы и незаправленные кровати являются пылесборниками", — заявила эксперт по клинингу.

Собеседница информагентства подчеркнула, что для избавления от пыли в доме надо проводить влажные уборки. Она заявила, что ни один HEPA-фильтр достаточно хорошо мелкую дисперсную пыль не задерживает, поэтому нужно использовать влажный моп, пылесос с аквафильтром или тряпку.

В то же время, по словам специалиста, необходимо минимизировать количество открытых полок и декоративных изделий на них, так как различные мелкие вещицы достаточно сложно протирать, в связи с чем на них годами копится пыль. Также серьёзным пылесборником являются книги, поэтому следует задуматься о том, как изменить способ их хранения.

Проживающим рядом с трассами или дорогами гражданам Савчук посоветовала пореже открывать окна из-за того, что пыль от транспортных средств представляет собой основной источник поступающего в жилище загрязнения. Эксперт также порекомендовала оставлять обувь в прихожей и завести для неё коврик.

"Побольше открытых пространств, поменьше текстиля", — заключила Савчук.