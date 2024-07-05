Боррелии и энцефалит: Врач напомнила, чем опасны клещи

Лето в самом разгаре, а значит, клещей можно встретить где угодно: в лесу, в парках, на различных территориях отдыха — там, где не провели специальную обработку. О том, какую угрозу они несут для человека, рассказала доктор медицинских наук по специальности "клиническая иммунология, аллергология", главный внештатный специалист по иммунологии Минздрава РМ Ольга Радаева.

"Сегодня известно о более чем 20 бактериях (наиболее часто причиной заболеваний становятся боррелии), нескольких вирусах, среди которых наиболее грозный — вирус клещевого энцефалита, а также простейшие", — отметила специалист во время беседы с РИА "ФедералПресс".

Все клещи на самом деле падают не сверху. Они обитают на травинках и невысоких кустарниках, поэтому если вы выезжаете на территорию, эндемичную по клещевому энцефалиту (узнать об этом можно на сайте Роспотребнадзора), то обязательно пройдите вакцинацию. Укольчик сможет защитить от страшной болезни.

"К сожалению, вакцины, которая бы защитила нас от боррелий, нет. А клещи, которые переносят боррелий, распространены повсеместно. Именно поэтому даже если вы самостоятельно успешно удалили клеща (не оставили внутри головку), то риск заболеть сохраняется", — объяснила врач.

Если насекомое уже подцепили, то после того, как вытащите его, лучше всего отправьте на исследование. Насекомое проверят, выявят возбудителя и при необходимости начнут действовать. Если отдать букашку на проверку не получается, всё равно идите к врачу и проверьте себя.