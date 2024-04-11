Эти 6 секретных лайфхаков от матёрых домохозяек заставят квартиру сиять чистотой

Чтобы убрать квартиру быстро, нужно периодически пересматривать стратегию своих действий. Достаточно начать вытирать и подметать по-новому — и процесс сразу пойдёт намного оперативнее. Какими секретами пользуются сотрудницы служб клининга? Готовы поспорить, что после прочтения об этих хитростях уборка для вас перестанет быть испытанием. Ведь эти способы гарантируют вечную чистоту! Важно иногда только их поддерживать и обновлять.

1. Используйте пластиковый ящик или большую сумку для тряпок

Можно ли убираться быстрее? Да, купите пластиковый ящик и носите все предметы с собой. Фото © Freepik

Чтобы уборка квартиры проходила быстро, нужно избавить себя от лишних хождений по комнатам. Матёрые домохозяйки всегда используют маленький ящик из пластика. В него нужно положить все необходимые предметы для уборки квартиры: моющие средства и тряпки. В этом случае вы не будете тратить драгоценные минуты, чтобы сходить, например, в ванную за химией.

2. Расставьте все предметы для уборки правильно

Для моющих средств и тряпок нужно сделать отдельный уголок в квартире (а лучше в ванной). Её необходимо оборудовать крючками и ящиками, а потом по порядку разложить все предметы быта: повесить перчатки, тряпки, заставить средствами. Желательно, чтобы химия тоже стояла в определённом порядке. Например, слева стандартные моющие средства, а справа — "антижир", "антинакипь". Тогда вы сможете быстро найти нужный предмет и не потратите дополнительное время на перебирание упаковок.

3. Не пытайтесь оттереть тяжёлые загрязнения вручную

Можно ли убираться быстро, но чтобы не оставались жирные пятна? Да, купите спецсредства. Фото © Freepik

Можно убираться, не тратя много времени на тяжёлые загрязнения. Если столкнулись с огромными жирными пятнами, не стоит оттирать их вручную. Вы потратите на это минимум 30–40 минут времени.

Уборка квартир проходит эффективнее, если использовать химические средства, которые ориентированы против конкретного вида загрязнений. Если использовать такое средство для борьбы с грязью, то от пятен можно избавиться за пару минут. Также можно применять и народные средства. Для эффективной борьбы с жиром идеально подходит спиртовой раствор или мыло. Нанесли средство и ушли убирать другую комнату, потом вернулись и все стёрли. Как говорится, убили двух зайцев одновременно.

4. Можно делать уборку с помощью приборов, а не обычных средств

Чтобы быстро убраться, нужно заменить техникой все предметы, на использование которых у вас уходит много времени. Например, не нужно подметать полы — купите пылесос, который всего за 10–15 минут позволит очистить пол в квартире на 30–40 квадратных метрах. Также можно не мыть посуду вручную, а приобрести посудомойку.

5. Для стёкол купите стеклоочиститель

Можно ли убираться быстро, не тратя много времени на очистку окон? Да, используйте стеклоочиститель. Фото © Freepik

Многие домохозяйки думают, что убрать квартиру можно даже обычной тряпкой. В результате, например, на мойку стёкол и зеркал тратят кучу времени, ведь стандартные приспособления оставляют разводы, да и в целом неудобны для мытья. Вместо тряпки можно приобрести стеклоочиститель. Этот гаджет быстро убирает разводы с поверхности. В результате будете тратить на чистку окон не несколько часов времени, а всего пять минут.

6. Не забывайте использовать зубную щётку

Можно ли убираться быстро, не затрачивая много времени на лазанье по труднодоступным местам? Используйте старую зубную щётку, она легко доберётся до любой точки квартиры. Фото © Freepik