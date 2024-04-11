Чёрный ягнёнок родился в семье белых овец из Московского зоопарка

В Московском зоопарке родились три ягнёнка породы уэссан (домашняя овца). Как рассказали в зоосаде, 7 апреля на свет появился малыш в чёрном окрасе, хотя родители у новоиспечённого жителя столичного зоопарка — белые.

В Московском зоопарке родились три ягнёнка породы уэссан. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"На территории детского зоопарка пушистое пополнение — на свет появился детёныш овцы породы уэссан. Ягнёнок весом в 2 килограмма родился 7 апреля. Уже известен пол — это девочка. Малышка появилась на свет в чёрном окрасе, хотя и мама, и папа — белого. Дело в том, что бабушка девочки чёрного окраса", — рассказали в зоопарке.

Там отметили, что для матери роды стали первыми и прошли гладко. Зоологи помогли лишь перерезать пуповину. Малышка сразу встала на ноги, а через пару часов уже бегала, изучая территорию загона. Ягнёнка уже подселили к остальным малышам, а через 2–3 недели она начнёт пробовать взрослую еду — сено и маленькие палочки.