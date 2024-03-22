В Московском зоопарке родились ужата
Московский зоопарк показал видео с появившимися на свет ужатами
В Московском зоопарке появились на свет обыкновенные ужи. Как сообщает пресс-служба зоосада, детёныши родились в павильоне "Змеиное сафари" — в помещении есть ручей и лампы для подогрева.
Московский зоопарк показал видео с появившимися на свет ужатами. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Зоологи получают кладки от группы ужей, переносят их во влажный субстрат и оставляют на экспозиции. Через 55–60 дней малыши вылупляются из яиц. Примечательно, что они сразу же похожи на взрослых особей: у них чёрный окрас с яркими жёлтыми пятнышками около глаз. Стоит отметить, что работники зоопарка создают комфортные условия для нового потомства. В частности, поддерживают 90%-ный уровень влажности в контейнерах, а также подкармливают ребятню мелкими лягушками и рыбами.
"Группа уже взрослых ужей живёт на обширной территории внутри павильона "Змеиное сафари", которая имитирует берег лесной реки, так как это околоводные змеи. Там есть как растительность, так и широкий ручей, а также лампы для обогрева", — добавили в пресс-службе столичного зоопарка.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московском зоопарке выбрали имя для амурского тигра, доставленного с травмами из Хабаровского края в прошлом году. Вопрос с кличкой решался с помощью голосования, в котором участвовали жители столицы. На выбор было представлено три имени — Амур, Орион и Хабар.
Кадр из видео Telegram / Московский зоопарк