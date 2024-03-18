В Московском зоопарке выбрали имя полосатому жителю, которого везли на самолёте через всю страну Жители Москвы проголосовали за имя Амур для тигра из столичного зоопарка 18 марта, 08:38 Тигр столичного зоопарка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

В Московском зоопарке выбрали имя для амурского тигра, доставленного с травмами из Хабаровского края в прошлом году. Теперь хищника будут звать Амуром. Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвящённое выбору имени для амурского тигра из Московского зоопарка. Из четырёх вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрало имя Амур. Его выбрали свыше 52% горожан", — говорится в тексте.

На втором месте оказалось имя Орион, на третьем — Хабар, а меньше всего голосов набрала кличка Восток. В голосовании поучаствовали более 255 тысяч человек.

Напомним, тигра нашли в прошлом году около посёлка Вяземский Хабаровского края. Ветеринары обнаружили у хищника травмы лап, которые он мог получить из-за браконьеров. Животное передали в Московский зоопарк для реабилитации, так как оно не может самостоятельно добывать себе пищу и выжить в дикой природе.

Авторы Татьяна Миссуми