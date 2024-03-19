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Жуи, Диндин и Катюша умяли вкусные "куклы" на День панд

Московский зоопарк подарил бамбуковые игрушки Жуи, Диндин и Катюше на День панд

19 марта, 12:01
Жуи, Диндин и Катюшу поздравили с Международным днём панд. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Жуи, Диндин и Катюшу поздравили с Международным днём панд. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Московский зоопарк поздравил Жуи, Диндин и Катюшу с Международным днём панд, который отмечается 16 марта. Семейство мишек получило подарки, сделанные из их любимых лакомств. Кадрами делится само учреждение.

Жуи, Диндин и Катюшу поздравили с Международным днём панд. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Диндин и Катюша получили в подарок бамбуковую игрушку в форме панды — своеобразную куклу для Катюши. Как когда-то Жуи получал машинку, а Диндин — большую куклу в платье", — рассказали в зоопарке.

Жуи, как главе семьи, досталась огромная съедобная фигурка, увешанная листьями бамбука. Он сразу растормошил её и начал уплетать за обе щеки. Диндин и её малышка Катюша получили "фигурки" размером поменьше. Маленькая панда сначала осторожно обнюхала подарок и откусила от него только тогда, когда мама первой принялась за лакомство.

В зоопарке заверили, что все подарки на День панд были полностью выполнены из элементов рациона животных: бамбук, яблоки и морковь.

Панда Катюша упала с высоты, но в Московском зоопарке заверили, что это не опасно
Панда Катюша упала с высоты, но в Московском зоопарке заверили, что это не опасно

Напомним, у панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка родилась малышка Катюша в августе 2023 года. За полгода пандёнок окреп, научился точить когти и даже был наказан мамой, а в феврале Катюше подарили "именинную" связку овощей. Сейчас малышка уже выходит в большой вольер, поэтому её могут увидеть все посетители зоопарка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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