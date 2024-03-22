Шесть неочевидных лайфхаков, с помощью которых вы отстираете любые пятна Некоторые виды пятен тяжело убрать, но способы сделать это есть. Life.ru рассказывает, как избавиться от самой трудновыводимой грязи. 22 марта, 15:21 Рассказываем, как отстирать пятна от красного вина, жира и ягод. Обложка © Freepik

Вы удивитесь, но отстирать можно практически всё. Самая тяжёлая грязь может быть выведена, если использовать для этого эффективные средства. Причём большинство из них стоит копейки. Какие народные лайфхаки помогут снова сделать вещи чистыми — рассказываем в материале.

1. Как отстирать грязь от белого и красного вина?

Чтобы отстирать грязь от горячительных напитков, воспользуйтесь солью или молоком. Фото © Freepik

Отстирать грязь на белом и чёрном белье можно даже в том случае, если заляпали одежду на вечеринке. Первое, что нужно сделать, — пойти в ванную и замылить пятно. Если это не поможет, то грязь нужно засыпать с помощью соли. Вещь станет чистой уже через несколько минут. Но бывает, что такие пятна не отстирываются, даже если их сразу застирать. В этом случае нужно замочить запятнанную часть одежды с использованием горячего молока. Оно должно пробыть на вещи всего полчаса. Потом нужно положить вещь в стиральную машинку. После этого она будет, как новая.

2. Как отстирать жёлтые пятна от жирной пищи?

Самые трудновыводимые загрязнения обычно ставят на одежду те, кто ест пиццу, бургеры, шаверму и другую еду такого типа. Но в домашних условиях можно отстирать даже такие пятна. Для этого достаточно купить детскую присыпку.

Её нужно нанести на загрязнение, а затем сверху положить салфетку. Вещь должна пробыть в таком состоянии от 15 до 20 минут. Затем предмет нужно помыть под краном. Не менее действенный лайфхак, как отстирать пятна от жирной еды, — использовать средства для мытья посуды (идеально подойдёт "антижир"). Такая химия может удалять его не только на посуде, но и на одежде. Пятно нужно полить средством и оставить в таком виде на 15 минут. После этого помойте вещь под водой, и она станет как новая.

3. Как отстирать пятна от ягод на одежде?

Отстирать пятна от ягод поможет уксус и лимонный сок. Фото © Freepik

Ягодами лучше одежду не пачкать, поскольку их очень сложно отмыть. Если всё же поставили пятно, то нужно воспользоваться смесью уксуса и лимонного сока. Её можно изготовить самостоятельно. Смесь нужно полить сверху на пятно. Смывать её можно только через 10 минут после этого.

4. Как отстирать застарелые пятна?

Универсальное средство против многих загрязнений — стандартный мел белого цвета. Достаточно потереть им пятно и промыть под водой. После этого пятно уйдёт, даже если оно уже давно на одежде. Мел нужно обязательно держать в квартире на случай появления загрязнений в будущем. Если пятно затереть сразу, то его можно будет быстро вывести.

5. Как избавиться от запаха на одежде?

Запах пота на одежде: как избавиться? Понадобится спиртовой раствор. Фото © Freepik

Если вещь приобрела неприятный запах, например, от костра, то её можно быстро очистить. Для этого нужно сделать спиртовой раствор. Жидкость нужно набрать в разбрызгиватель и нанести на вещь. Затем одежду нужно вынести на балкон, чтобы она просохла. Тогда выведется как первоначальный неприятный запах, так и пары спирта.

6. Как отстирать пятна с одежды с помощью крема для бритья?

Крем — не только средство для бритья, но и эффективный очиститель для пятен благодаря мыльным компонентам в составе. Легкость в использовании и доступность делают его отличным выбором для быстрой очистки вещей. После того как нанесёте взбитый в пену крем на пятно, дайте ему впитаться. Через 15–20 минут состав можно будет смыть. Пятно выведется само собой.

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Авторы Никита Фартов