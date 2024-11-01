Клещи и токсины найдены в подушках 12 брендов в России

Роскачество проверило подушки 15 торговых марок на предмет их соответствия нормам безопасности и качества. Все товары произведены в России, за исключением одного образца. Как сообщается в исследовании, в большинстве подушек были найдены пылевые клещи.

«Товары 12 торговых марок были с пылью, при этом пять из них, которые произведены по ГОСТ, нарушили требования этого национального стандарта. <…> Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи», — говорится в тексте.

Для экспертизы были взяты подушки, в которых наполнителем служили пух и перо. Продукцию проанализировали по 57 показателям. Как уточняется, у пяти торговых марок наличие вредителей превышало стандарты ГОСТ, а у семи брендов это не было нарушением, однако не соответствовало требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Восемь подушек имели высокий индекс токсичности в водной среде. Такие товары при контакте с влажной кожей могут стать небезопасными и привести к развитию аллергии. Шесть торговых марок не прошли проверку по содержанию ацетальдегида, показатели превысили норму в четыре раза. Кроме того, ряд брендов указали неверный состав наполнителя, заменив по факту качественное сырьё на дешёвый аналог. Например, использовались перья других птиц или они подмешивались к основному составу. Также зачастую соотношение пуха и пера отличалось от параметров на этикетке.