В России проверят популярные марки зефира после массовых отравлений

Специалисты Роскачества проведут проверку зефира популярных марок после появления сообщений о жалобах на отравление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы проведём исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки», — приводит РИА «Новости» слова представителя организации.