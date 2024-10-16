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16 октября, 12:59

В России проверят популярные марки зефира после массовых отравлений

Роскачество проверит зефир популярных марок на качество и безопасность

Специалисты Роскачества проведут проверку зефира популярных марок после появления сообщений о жалобах на отравление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы проведём исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки», — приводит РИА «Новости» слова представителя организации.

Эксперты оценят качество и безопасность зефира. В Роскачестве отметили, что подобные исследования проводились после заражения ботулизмом.

Производитель зефира из «Пятёрочки» разразился угрозами из-за новости о массовом отравлении
Производитель зефира из «Пятёрочки» разразился угрозами из-за новости о массовом отравлении

Напомним, ранее сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром. В сети магазинов отреагировали на эту информацию, отметив, что в составе продукта содержится мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Позднее покупатели начали массово жаловаться на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Данную продукцию уже изъяли из магазинов. Эксперты считают, что причиной массового отравления зефиром может быть переедание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Дарья Нарыкова
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