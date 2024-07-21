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21 июля, 10:59

Минздрав: В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов, заболевших ботулизмом. Обложка © freepik.com / dcstudio

Минздрав рассказал о состоянии пациентов, заболевших ботулизмом. Обложка © freepik.com / dcstudio

На данный момент с ботулизмом в больницах лежат ещё одиннадцать пациентов. Восемь из них находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

"11 человек с ботулизмом всё ещё находятся на лечении в стационарах, восемь из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции лёгких", — уточнили в Минздраве.

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О случаях заражения ботулизмом в Москве и ряде других российских регионов Life.ru сообщал в середине июня. Как оказалось, все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки, а 5 июля умер второй пациент.

Наталья Афонина
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