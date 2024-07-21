Минздрав: В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

На данный момент с ботулизмом в больницах лежат ещё одиннадцать пациентов. Восемь из них находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

"11 человек с ботулизмом всё ещё находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции лёгких", — уточнили в Минздраве.