Минздрав: В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов, заболевших ботулизмом. Обложка © freepik.com / dcstudio
На данный момент с ботулизмом в больницах лежат ещё одиннадцать пациентов. Восемь из них находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"11 человек с ботулизмом всё ещё находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции лёгких", — уточнили в Минздраве.
О случаях заражения ботулизмом в Москве и ряде других российских регионов Life.ru сообщал в середине июня. Как оказалось, все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки, а 5 июля умер второй пациент.