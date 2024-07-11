Попова назвала число заразившихся ботулизмом россиян и иностранную причину вспышки

Ботулизмом в России заразились 417 человек, из них два пациента скончались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению", – уточнила Попова.