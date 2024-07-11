Попова назвала число заразившихся ботулизмом россиян и иностранную причину вспышки
Попова: Ботулизмом в России заразились 417 человек из-за зарубежной фасоли
Ботулизмом в России заразились 417 человек, из них два пациента скончались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению", – уточнила Попова.
По её словам, причиной вспышки стала закупленная за рубежом фасоль. Глава Роспотребнадзора возмутилась, что сухую продукцию отпаривали, паковали в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг и "вакуумировали каким-то непонятным образом". В итоге салат с этой фасолью доставили по 2 882 адресам в России.
Как сообщал Life.ru, в Москве и ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки. Администрация Костромской области отметила, что отягчающим фактором, приведшим к гибели парня, стало то, что он не стал обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.